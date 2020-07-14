Центробанк РФ отозвал лицензию у «Народного банка Тувы»

Центральный банк РФ со вторника, 14 июля, отозвал лицензию у кредитной организации «Народный банк Тувы». Об этом сказано в сообщении регулятора.

«Отозвать с 14 июля лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Акционерное общество «Народный банк Тувы», регистрационный номер Банка России 1309», - говорится в заявлении.

Банк существовал в стране с декабря 1990 года.

Лицензия у банка была отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, нормативных актов ЦБ. Центробанк также принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

Ранее сообщалось, что Центробанк России отозвал лицензию у столичного «Апабанка». Отмечается, что кредитная организация улучшала свое финансовое положение, нарушая закон, а также скрывала свое состояние и не реагировала на применяемые к ней на протяжении года меры Банка России