Вице-премьер Трутнев объяснил приезд в Хабаровск

Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев рассказал, что приехал в Хабаровск для того, чтобы убедиться, что команда, управляющая регионом, продолжает работать.

«Я сюда приехал, прежде всего чтобы убедиться, что выполняются все необходимые для людей функции властей субъекта Российской Федерации», - отметил Трутнев.

По его словам, он встречался с руководством Хабаровского края, с первым заместителем губернатора и с рядом коллег.

«Я просил, чтобы все работало штатно, чтобы никаких проблем жители не ощущали», - также подчеркнул вице-премьер.

По словам Трутнева, если произойдет смена команды, то вначале будет назначен исполняющий обязанности главы региона. Затем избранный губернатор Хабаровского края будет определяться, с какой командой он будет работать.

Напомним, ранее стало известно, что задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был отправлен в Москву. Фургал подозревается в незаконной деятельности, направленной против жизни и здоровья граждан, осуществляемой в 2004-2005 годах в составе организованной преступной группировки.