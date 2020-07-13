КРЭТ произвел почти 10 тысяч обеззараживателей воздуха для борьбы с COVID-19

Раменский приборостроительный завод, входящий в «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), выпустил в 2020 году почти 10 тысяч обеззараживателей воздуха.

В основе изделия лежит инновационная технология TIOKRAFT, сочетающая механическую фильтрацию органических загрязнителей с последующим их полным разложением под воздействием мягкого ультрафиолетового излучения.

В результате окисления органических примесей происходит полная инактивация бактерий, вирусов и спор плесени, удаление вредных и опасных фенолов, формальдегидов и других вредных веществ. Последние исследования показали, что прибор эффективно борется и с новым вирусом COVID-19.

«Рецеркуляторы воздуха - это перспективный гражданский продукт, производимый в рамках диверсификации производства оборонно-промышленного комплекса. Уникальные свойства приборов позволяют применять их практически во всех отраслях и сферах жизни человека. Устройства способны обеспечить безопасную среду в общественных местах и транспорте, в том числе пассажирских самолетах», - отметил первый заместитель генерального директора АО «КРЭТ» Владимир Зверев.

Запуск линии по сборке приборов TIOKRAFT состоялся в 2020 году. Инвестиции в проект составили порядка 400 миллионов рублей.

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Также завод выпускает инновационные противомикробные маски-респираторы с технологией очистки воздуха TIOKRAFT. Респиратор позволяет защитить человека от опасных вирусов, распространяющихся воздушно-капельным путем.