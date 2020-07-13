ФСБ опубликовала кадры задержания готовивших теракты под Ростовом боевиков
При обысках у террористов обнаружили оружие, СВУ и боеприпасы.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры задержания боевиков ИГ*, которые готовили теракты в Ростовской области. По данным ФСБ, шестеро участников группировки планировали атаки на медицинские и учебные заведения, а также нападения на полицейских.
Пятеро боевиков банды были задержаны, главарь скончался в ходе спецоперации. В ФСБ сообщили, что он открыл огонь по правоохранителям и был ликвидирован. Пострадавших среди сотрудников ФСБ и гражданского населения нет.
При обысках у террористов обнаружили оружие, СВУ и боеприпасы. Возбуждены уголовные дела.
* ИГ - террористическая организация, запрещенная в РФ.