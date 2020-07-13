«Водители по-разному следят за машиной»: автоюрист рассказал об идее запретить старые автомобили в России

Автоюрист Дмитрий Славнов прокомментировал «Звезде» сообщения о том, что эксплуатацию старых автомобилей в России могут запретить. По словам эксперта, эта история является «нереальной», поскольку хозяева машин по-разному следят за своим «железным другом».

«Нереальная эта история. Потому что, кто как следит за своей машиной. Бывает, собственники просто ездят и не ухаживают за транспортом. А бывают такие, кто просто холят и лелеют свою машину», - отметил Славнов.

Также, по его словам, часто экземпляры попадаются 10-15-летней давности, но состояние у них близко к идеальному.

«Нельзя судить о машине по ее возрасту. Все зависит от собственника авто, как он за ним ухаживает. Кто-то в новую машину может залить самое дешевое масло, а кто-то может в свою старую машину заливать идеальное масло, чтобы нигде ничего не подтекало», - заключил эксперт.

Напомним, СМИ сообщали о том, что эксплуатацию старых авто в России планируют запретить. Такое предложение было выдвинуто российскими депутатами и его уже рассматривают в Министерстве транспорта и торговли. Данная идея была разработана с целью улучшения экологии.