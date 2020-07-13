Под Ростовом ФСБ пресекла деятельность планировавшей теракты ячейки ИГ*
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
* ИГ - террористическая организация, запрещена в РФ.
|
Под Ростовом ФСБ пресекла деятельность планировавшей теракты ячейки ИГ*
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
* ИГ - террористическая организация, запрещена в РФ.
В ДPУГИХ CMИ
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