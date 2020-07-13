В Москве отменено обязательное ношение масок и перчаток на улице

В Москве начался очередной этап снятия ограничений из-за коронавируса. С понедельника, 13 июля, в столице заработают аттракционы и детские лагеря, студенты и абитуриенты смогут посещать вузы очно, а также отменено обязательное ношение масок и перчаток на улице. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

«Улучшение эпидемиологической ситуации позволило отказаться от обязательного ношения масок на улицах», - говорится в сообщении.

Кроме санитарных требований сняты все ограничения в сфере бизнеса, предоставления услуг и иных видов деятельности. По решению руководства сотрудники могут вернуться в офисы или продолжить работы дистанционно.

Возобновлена работа секций и кружков, культурных и досуговых организаций, дискотек и летних лагерей. Однако количество посетителей не должно превышать 50% от максимальной вместимости площадок.

Маски и перчатки по-прежнему необходимо носить в общественных местах и транспорте. Также продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе.

Следующий этап снятия ограничений в Москве запланирован на 1 августа. С этого момента начнут работу кинотеатры, концертные залы и театры, в которых не более 3 тысяч мест.

Первый этап ослабления ограничений начался в столице с 9 июня. Тогда были отменены пропуска и режим самоизоляции, открылись предприятия по оказанию бытовых услуг. С 16 июня москвичи смогли посещать музеи, зоопарки и летние веранды кафе и ресторанов. С 23 июня возобновили свою работу бассейны, спортивные залы, рестораны и кафе.