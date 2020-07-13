Минобороны Азербайджана опубликовало видео обстрела опорного пункта ВС Армении

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео удара по позициям Армении у азербайджано-армянской государственной границы.

«В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки, точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника», - сказано на сайте военного ведомства.

Там говорится, что во время удара погиб один военнослужащий. По версии военного ведомства Азербайджана, Армения нарушила режим прекращения огня на этом участке и обстреляла азербайджанские позиции из артиллерии.

Минобороны Армении в свою очередь сообщило, что группа азербайджанских солдат без видимых причин пыталась пересечь на грузовике границу Армении. По данным Еревана, Армения не понесла потери.

Напряженность на азербайджано-армянской границе сохраняется с воскресенья, 12 июля. В связи с этим Организация Договора о коллективной безопасности инициировала проведение экстренного заседания. На сайте ОДКБ сказано, что оно состоится 13 июля. О точном времени не сообщается.

В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.