Защита обжаловала арест Сергея Фургала

Защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заключенного под стражу до 9 сентября, обжаловала его арест. Об этом сообщил адвокат чиновника Борис Кожемякин.

«Защитой подана апелляционная жалоба на заключение Фургала под стражу с просьбой изменить ему меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей», - отметил он.

Кожемякин уточнил, что жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде.

Сергей Фургал был арестован в пятницу, 10 сентября. Как пояснили в Басманном суде, губернатор Хабаровского края имеет административный ресурс и может оказать давление на следствие.

Чиновника обвиняют в организации серии убийств и покушений на хабаровских бизнесменов, совершенных в составе преступной группировки в 2004–2005 годах. Сам Фургал вину не признает.