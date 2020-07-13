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Посольство Венгрии опровергло сообщение об открытии границ для россиян

Виктория Ивашечкина
13:01 13.07.2020
По данным диппредставительства, на данный момент условия ограничения по въезду в страну остаются прежними.
Посольство Венгрии опровергло сообщение об открытии границ для россиян
© Фото: Wikimedia

Посольство Венгрии удалило пост в соцсетях, в котором говорилось, что Россия будет отнесена к группе стран, откуда будет разрешен въезд на определенных условиях в связи с пандемией коронавируса.

В посольстве объяснили, что данный пост был удален, так как информация была неправильно представлена.

«Это некорректно, это не относится к тому, что возможен въезд», — заявили в посольстве, пишет РБК.

В посольстве Венгрии в Москве отметили, что на данный момент условия ограничения по въезду в страну остаются прежними. По туристической шенгенской визе въезд на территорию Венгрии запрещен.

По словам диппредставительства, ранее опубликованные условия въезда, то есть ограничения и условия въезда, остаются неизменными.

Напомним, ранее сообщалось о том, что с 15 июля 2020 года россияне смогут посещать Венгрию. Россия вошла в число государств так называемой «желтой» зоны. Об этом рассказали в посольстве Венгрии в Москве. Однако спустя некоторое время на Facebook был удален пост, в котором сообщалось, что россияне могут посещать Венгрию.

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