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Врач рассказал о трех вариантах, когда человек не заболеет коронавирусом

Виктория Ивашечкина
12:23 13.07.2020
По словам специалиста, на сегодняшний день данные варианты являются гипотезой.
Врач рассказал о трех вариантах, когда человек не заболеет коронавирусом
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что существует три возможных варианта не заболеть COVID-19. Врач отметил, что все они связаны с иммунитетом конкретного человека.

В первую очередь, это быстрый и сильный врожденный иммунитет. В данном случае организм притормозит инфекцию на уровне верхних дыхательных путей и не даст ей распространиться. При этом иммунолог отмечает, что конкретно в этом случае не будет ни симптомов, ни иммунитета к конкретному вирусу, сообщает kp.ru. 

Второй вариант, по мнению Крючкова, - это когда человек все-таки заразился. При этом иммунный ответ организма сформировался раньше, когда человек переболел сезонным коронавирусом, а не COVID-19.

В организме человека остались сильные антитела или иммунные Т-клетки памяти, которые помогают победить схожую болезнь. Этого может быть достаточно, чтобы организм человека справился с новой «напастью».

И третий вариант, который заключается в сильном, не склонном к тромбозам организме. В этом случае иммунный ответ возникает как обычно. Но болезнь может пройти незаметно или с минимальными симптомами.

При этом Николай Крючков напомнил, что на данный момент варианты являются гипотезой. Специалисты на сегодняшний день не знают, существует ли генотип, при котором человек может не переболеть коронавирусом вообще.

Ранее сообщалось, что врач Сергей Пономарев дал советы по восстановлению иммунитета после самоизоляции. По словам специалиста, проблему можно исправить с помощью соблюдения режима сна и бодрствования, сбалансированного питания и физических нагрузок.

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