В реке на Сахалине поймали гигантскую акулу: видео
Морская хищница была поймана на спиннинг. Весит акула 100 килограммов.
© Видео: fishing_island_sakhalin, Instagram © Фото: fishing_island_sakhalin, Instagram
В устье реки Красногорки на западном побережье Сахалина рыбаки выловили гигантскую акулу. Видео со свой добычей они опубликовали в Instagram.
Как утверждает автор ролика, морская хищница была поймана на спиннинг. Весит акула 100 килограммов.
«Акулы заходят в реки обычно в погоне за рыбой. Поскольку у берегов Сахалина относительно большие приливы, то и морская вода заходит в придонном слое на много километров от устья», - рассказал «Комсомольской правде» ученый ДВО РАН Владимир Раков.
Как заявил руководитель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын, рыбаки поймали особь сельдевой акулы. В водах Сахалина она обитает часто, но к берегу подплывает крайне редко.