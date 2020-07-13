Путин поручил разработать проект указа, который определит национальные цели до 2030 года

Владимир Путин поручил своей администрации подготовить проекты указов по закреплению целей национального развития России до 2030 года. Об этом президент сообщил на заседании по нацпроектам.

«С учетом результатов голосования по Конституции и по итогам сегодняшнего обсуждения прошу администрацию президента, конечно, вместе с профильными ведомствами, правительством в целом подготовить проекты указов, по которым будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года», - - сказал глава государства.

На основе проектов указов правительство и Госсовет в течение трех месяцев должны подготовить поправки в национальные проекты.

«Чем конкретнее будут задачи, которые мы должны будем решить, и цели, которые мы должны будем добиваться, тем будет лучше для нас всех», - уточнил президент.

Также Путин поручил рабочей группе Госсовета подготовить предложения по уточнению показателей эффективности работы региональных властей.

На том же заседании премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что корректировка национальных проектов должна быть завершена до осени.