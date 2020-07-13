Путин рассказал об историческом шансе России кардинально решить жилищный вопрос

«Все, что связано с повышением издержек, необоснованных издержек, и экономически необоснованного роста стоимости метра жилья, должно быть в поле нашего внимания, зрения», - отметил Путин на совещании по национальным проектам в понедельник, 13 июля.

По словам президента РФ, все, что связано с необоснованным ростом стоимости жилья, должно быть в центре внимания.

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