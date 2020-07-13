Путин рассказал об историческом шансе России кардинально решить жилищный вопрос
По словам президента РФ, все, что связано с необоснованным ростом стоимости жилья, должно быть в центре внимания.
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press
Президент России Владимир Путин заявил, что для снижения стоимости квадратного метра жилья в стране нужно снижать издержки в строительстве.
Также российский лидер отметил, что у РФ есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос граждан.
«Все, что связано с повышением издержек, необоснованных издержек, и экономически необоснованного роста стоимости метра жилья, должно быть в поле нашего внимания, зрения», - отметил Путин на совещании по национальным проектам в понедельник, 13 июля.
Президент также подчеркнул, что цены на жилье должны быть по карману россиянам.