Вирусолог объяснил, почему не обязательно носить маски на улице

Отмена масочного режима на улицах Москвы - это разумная мера, считает профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. В интервью «Звезде» он рассказал, что шанс подхватить инфекцию на свежем воздухе минимален.

«На улице не нужно было (ношение масок. - Прим. ред.) даже в разгар эпидемии. В помещении пускай остается», - сказал специалист.

Москва приступила к очередному снятию ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, в понедельник, 13 июля. Теперь горожане могут не носить средства индивидуальной защиты во время прогулок. При этом в общественных местах, в магазинах и транспорте это ограничение пока сохраняется.