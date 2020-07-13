Путин заявил, что Россия не допустила взрывного роста безработицы

Президент России Владимир Путин заявил, что страна не допустила взрывного, драматического, как в ряде стран, роста безработицы.

«Мы не допустили взрывного, как в некоторых странах, драматического роста безработицы», - подчеркнул президент на совещании по национальным проектам в понедельник, 13 июля.

Путин уточнил, что это говорит о том, что у России есть большой резерв, чтобы действовать еще более эффективно и еще более слаженно.

Ранее в Минэкономразвития назвали количество сокращенных в период пандемии работников. По словам Максима Решетникова, работы лишились только 4,5% из 15 миллионов не работавших во время режима самоизоляции граждан.

Также министр уточнил, что более двух миллионов безработных с 1 апреля встали на учет в службах занятости.