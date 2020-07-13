Путин заявил, что запрос россиян на голосовании по поправкам к Конституции должен быть ориентиром

Продемонстрированный гражданами России во время голосования по поправкам к Конституции общественный запрос должен стать ориентиром для всех уровней власти. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания по национальным проектам.

«Именно такие высокие требования к качеству работы всей системы государственного управления проявили и наши граждане в ходе голосования по поправкам в Конституцию. И этот общественный запрос, безусловно, должен служить ориентиром для всех министерств, ведомств, региональных управленческих команд и для коллег из муниципалитетов», - сказал президент.

На этом же заседании Путин призвал определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие и скорректировать работу ведомств, отвечающих за нацпроекты, в соответствии с реальной ситуацией в России и глобальной экономике.

Глава государства рассказал, что РФ готова войти в число мировых лидеров по цифровизации и технологическому развитию.

«Нужно просто торпедировать вот это направление нашей работы, запустить мощное цифровое развитие во всех сферах нашей жизни: системе образования, при получении медицинской помощи, государственных услуг, что особо важно - в сфере ЖКХ и городского хозяйства и, конечно, продвижении новых бизнес-идей для развития своего дела», - заявил Путин.

Также президент уверен, что в стране наблюдается позитивная динамика в борьбе с коронавирусом. Достойно ответить на вызов пандемии, по словам Путина, позволило общенациональное единение.