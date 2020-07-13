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Мишустин предложил продлить сроки достижения целей нацпроектов

Виктория Ивашечкина
10:46 13.07.2020
По словам премьер-министра РФ, ключевые параметры национальных проектов необходимо скорректировать осенью текущего года.
Мишустин предложил продлить сроки достижения целей нацпроектов
© Фото: Russian Government, via, Globallookpress

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что сроки достижения национальных целей могут быть продлены до 2030 года.

«Возможно продлить сроки достижения национальных целей до 2030 года. При этом максимально обеспечить их преемственность по отношению к тем целям развития, которые вы определили два года назад», - отметил политик, обращаясь к Владимиру Путину на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Также, по словам Мишустина, необходимо учитывать опыт реализации национальных проектов, накопленный за это время.

Премьер-министр России подчеркнул, что ключевые параметры национальных проектов надо скорректировать осенью текущего года, чтобы учесть при подготовке бюджета на ближайшие три года.

Во время заседания Владимир Путин сообщил, что долгосрочные ориентиры национальных проектов не изменились, несмотря на текущие трудности в экономике. Президент также подчеркнул необходимость более эффективно распределять возможности государства и маневрировать средствами.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подчеркивал, что в национальные проекты будут внесены корректировки, поскольку после пандемии и постепенного возвращения к привычной жизни идет доработка национального плана восстановления экономики и социальной сферы.

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