Супруга актера Джона Траволты скончалась в США

Американская актриса и модель Келли Престон скончалась от рака груди в возрасте 57 лет. Об этом сообщил ее супруг, актер Джон Траволта.

«С тяжелым сердцем я сообщаю, что моя прекрасная жена Келли скончалась после двух лет борьбы с раком груди», - сообщил Траволта подписчикам в Instagram.

Звезда кино отметил, что намерен в ближайшее время посвятить все свое время детям, потерявшим мать. Тысячи подписчиков выразили актеру и родственникам его супруги соболезнования.

Напомним, Престон и Траволта поженились в 1991 году, у них родилось трое детей. Их сын Джетт скончался в 2009 году после эпилептического припадка.

Престон начала свою кинокарьеру в 1983 году и прославилась ролями в фильмах «Близнецы», «Джерри Магуайер», «От заката до рассвета».