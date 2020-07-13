Путин проведет совещание по нацпроектам

В понедельник, 13 июля, Владимир Путин проведет заседание президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На прошлой неделе на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив глава государства отметил, что в ближайшее время намерен обсудить с членами правительства реализацию нацпроектов. Владимир Путин уточнял, что в национальные проекты будут внесены корректировки, поскольку после пандемии и постепенному возвращению к привычной жизни идет доработка национального плана восстановления экономики и социальной сферы.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что план восстановления российской экономики будет способствовать модернизации национальных проектов. В него, в частности, войдет программа из сферы высшего образования по стратегическому лидерству.

По информации Счетной палаты, за первое полугодие текущего года расходы бюджета на реализацию нацпроектов исполнены на 35,1%. Лидером стал нацпроект «Здравоохранение», на который расходы исполнены на 55,1%, на «Науку» - 47,6% и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 47,3%.