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Венгрия первой в ЕС решила открыть свои границы для россиян

Тамара Астапенкова
00:24 13.07.2020
Приезжающие должны будут предоставить документ, подтверждающий отрицательные тесты на коронавируса.
Венгрия первой в ЕС решила открыть свои границы для россиян
© Фото: pixabay.com

С 15 июля 2020 года россияне смогут посещать Венгрию. Россия вошла в число государств так называемой «желтой» зоны. Об этом сообщили в посольстве Венгрии в Москве.

В рамках эпидемиологических мер, введенных в связи с COVID-19, с 15 июля 2020 года правила въезда в Венгрию изменятся. Согласно решению венгерских эпидемиологических властей, Россия вошла в число стран “желтой” зоны (страны с повышенным риском COVID-19 разделены на “желтые” и “красные” зоны)», - говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

Однако для въезда в страну, как гражданам России, так и гражданам Венгрии, приезжающим из РФ, необходимо предъявить документы, подтверждающие отрицательные тесты на коронавирус. Тесты должны быть сделаны за последние пять дней перед поездкой и с разницей в 48 часов. Документ должен быть представлен на венгерском и английском языках.

Если приезжающие не смогут предоставить такие документы, то им придется пройти медицинское обследование после въезда на территорию Венгрии.

«Если нет подозрения на коронавирус, требуется обязательный карантин на 14 дней. Иностранным гражданам с подозрением на коронавирус откажут во въезде», - говорится в сообщении.

Напомним, что с 1 июля Евросоюз открыл границы для граждан 15 государств, в перечень которых не вошли Россия и США. В Еврокомиссии пояснили, что список стран составлялся с учетом показателей новых выявленных случаев коронавируса, стабилизации эпидемиологической обстановки, тестирования населения и других.

При составлении первого списка, в странах количество новых случаев инфицирования не должно было превышать среднеевропейский показатель на 100 тысяч человек населения за последние 14 дней (примерно 16 человек на 100 тысяч). Уточнялось, что список стран будет пересматриваться каждые две недели.

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