Работающим пенсионерам напомнили о росте выплат с 1 августа

У работающих пенсионеров с 1 августа вырастут пенсии. Об этом напомнили в Пенсионном фонде России.

Если пенсионер продолжает трудиться, получая «белую» зарплату, с нее удерживают страховые пенсионные взносы, из-за которых размер пенсии регулярно корректируется, изменяясь в сторону увеличения.

Каждый год пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла, стоимость которого в 2019 году составляла 87,24 рубля. Таким образом, максимально пенсии увеличились на 261,72 рубля.

В 2020 году, с учетом стоимости балла в 93 рубля, они смогут вырасти максимум на 279 рублей, рассказали в ПФР.

Ранее об увеличении пенсий ПФР сообщал на официальном сайте. В фонде подчеркивали, что с 1 августа 2020 года выплаты увеличат работавшим в 2019 году пенсионерам.