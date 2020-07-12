СМИ: бежавшая из Гонконга вирусолог рассказала «правду» о происхождении COVID-19

Вирусолог Ли-Мэн Ян, которая, как утверждается, бежала из Гонконга в США, обвинила власти Китая в том, что они якобы знали о заражении людей COVID-19 задолго до того, как эта информация была обнародована. Об этом вирусолог рассказала в интервью Fox News.

«Причина, по которой я приехала в США, заключается в том, что я передаю сообщение об истинной ситуации с COVID-19», - приводит телеканал слова вирусолога.

Утверждается, что Ян в 2019 году работала в лаборатории ВОЗ, где получила от доктора Лео Пуна задание изучить несколько случаев заболевания атипичной пневмонией. При этом друг вирусолога еще 31 декабря сообщил ей, что вирус передается от человека к человеку.

Ян отметила, что показала результаты исследования начальнику, но тот «только кивнул». Никакой реакции не последовало. Она обвинила руководителя лаборатории Малика Пейриса в бездействии.

Представители ВОЗ ответили на обвинения вирусолога. Как передает Fox News, они заявили, что Ян и Пейрис не были сотрудниками ВОЗ. В посольстве КНР в США также отметили, что не знают о существовании Ян.