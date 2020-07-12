Адвокат Ефремова ответил на обвинения в пиаре

Адвокат устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев ответил на обвинения в пиаре на громком процессе.

По словам Пашаева, он не считает нужным устраивать себе пиар на данном деле, считая, что за него «все сделали журналисты и общество».

«Я выполняю свою работу всегда качественно и честно. Данное дело – не исключение», - написал Пашаев на своей странице в Instagram.

Он также отметил, что его подзащитный чувствует себя плохо физически и морально, и ему не нужны «разговоры, осуждение и поддержка».

Михаил Ефремов 8 июня в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника врезался в автомобиль Lada, водитель которого, Сергей Захаров, позже умер в реанимации.