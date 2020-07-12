Психолог рассказал о переменах в сознании людей из-за COVID-19

Пандемия коронавируса отразилась на сознании общества в целом и отдельных людей, считает специалист Кризисного центра в Челябинске, психолог Георгий Солодовников.

По его словам, люди стали больше ценить работу и личное пространство. Он объяснил, что многие осознали, как легко можно потерять работу, которая, помимо финансового аспекта, разбавляет быт и вносит разнообразие, зачастую избавляя от скуки.

Также специалист заявил, что люди стали больше ценить личное пространство, одиночество и уединение, которое дает возможность прислушаться к себе, провести время с книгой и так далее.

«Личное пространство в семье находят благодаря общению: говоришь жене, чтобы час тебя не трогала, и она не трогает. Договор и компромисс - верх эволюции человека», - отметил Солодовников в интервью «Российской газете».

Ранее психолог оценил будущее пар, которые образовались благодаря переписке во время самоизоляции. По словам специалиста, такие пары могут оказаться более крепкими.