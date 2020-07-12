В России завершены испытания вакцины от коронавируса

В Сеченовском университете успешно завершены испытания первой в мире вакцины от коронавируса.

Испытания проходили при участии двух групп добровольцев, которые длительное время находились в изоляции под наблюдением специалистов. У добровольцев не было зафиксировано никаких побочных эффектов действия вакцины.

На данном этапе испытаний проверили безопасность вакцины для здоровья людей. Первая группа добровольцев готовится к выписке с 15 июля, вторая – с 20, передает РИА Новости со ссылкой на директора Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадима Тарасова.