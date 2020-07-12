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Forbes назвал самую богатую женщину США

Кирилл Васин
08:01 12.07.2020
Совокупное состояние бывшей супруги Джеффа Безоса оценили в 62,3 миллиарда долларов.
Forbes назвал самую богатую женщину США
© Фото: Javier Rojas, Pi, Globallookpress

Журнал Forbes в своем новом рейтинге назвал богатейшую женщину США. Ей стала бывшая жена главы Amazon, одного из самых богатых людей на планете Джеффа Безоса, Маккензи Безос.

По данным издания, Маккензи Безос возглавила рейтинг благодаря росту акций Amazon, 25% которых она получила по условиям развода в 2019 году. Тогда их стоимость оценивалась в 36 миллиардов долларов, с тех пор она почти удвоилась. Совокупное состояние бывшей супруги Джеффа Безоса оценили в 62,3 миллиарда долларов.

Безос обогнала в рейтинге дочь и наследницу основателя Walmart Сэма Уолтона, Элис Уолтон. Ее состояние оценивается в 56,2 миллиарда долларов.

В списке богатейших женщин мира Маккензи Безос уступает только внучке основателя L'Oreal  Эжена Шюлле, Франсуазе Бетанкур-Майер. По данным Forbes, она владеет состоянием в 64 миллиарда долларов.

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