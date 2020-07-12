Дональд Трамп назвал преимущество Канье Уэста перед Джо Байденом

Президент США Дональд Трамп назвал преимущество шоумена и рэп-исполнителя Канье Уэста в президентской гонке перед кандидатом от Демократической партии Джо Байденом.

По словам Трампа, Уэст сможет легко оттянуть на себя голоса многих афроамериканцев, традиционно голосующих за кандидата от демократов.

«Это не будет трудно. Коррумпированный Джо Байден ничего не сделал для чернокожих», - написал Трамп в своем Twitter.

Ранее Канье Уэст зарегистрировался для участия в выборах в списках избирателей. Свою предвыборную кампанию он назвал Birthday Party, потому что, как считает рэпер, у всей страны после его предполагаемой победы «будет день рождения».