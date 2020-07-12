Москвичей предупредили о новом арктическом вторжении

На следующей неделе в Москве и области ожидается похолодание из-за прихода холодного фронта, вторжения воздуха из Арктики. Самым холодным днем недели может стать среда, 15 июля. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По ее словам, днем в среду ожидается похолодание до плюс 16-21 градуса. Ночью столбики термометров могут показать 9-14 градусов выше нуля. Также ожидается облачная и дождливая погода.

В пятницу, 17 июля, воздух прогреется до плюс 22-27 градусов. На выходных ожидается примерно такая же температура.

Паршина отметила, что совершенно другая обстановка ожидается в Уральском регионе – в Свердловской и Челябинской областях температура практически всю неделю будет держаться на отметке 36-38 градусов выше нуля, передает «Российская газета».