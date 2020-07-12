В Нижегородском переулке в Москве перекрыто движение из-за перевернувшихся машин
В результате аварии пострадали два человека.
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Автомобили «Волга» и Nissan столкнулись в Нижегородском переулке в Москве, они перевернулись.
«Сегодня произошло столкновение автомобилей "Волга" и Nissan в Нижегородском переулке в столице. В результате аварии обе машины перевернулись», - передает ТАСС со ссылкой на источник.
Отмечается, что в ходе ДТП пострадали два человека. В Нижегородском переулке полностью перекрыто движение, работают специалисты.