Люди со всего мира потратили 200 миллиардов часов на мобильные приложения в период самоизоляции

В период самоизоляции во время коронавируса люди со всего мира стали гораздо больше времени проводить в мобильных приложениях – на 40%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Всего на это они потратили 200 миллиардов часов.

Россияне стали уделять на 15% больше времени мобильным приложениям – в период самоизоляции граждане нашей страны провели в них 7,3 миллиарда часов. Индийцы потратили на приложения на 35% больше времени, чем годом ранее, итальянцы и испанцы – на 30%, жители США – на 15%.

Как сообщается в исследовании компании App Annie, в первую очередь люди стали больше времени уделять мобильным телефонам из-за карантинных мер, предпринятых мировыми правительствами. Граждане вынуждены подолгу находиться дома, пытаясь развлечь себя.

Также, исходя из данных исследования, жители всего мира стали тратить гораздо больше денег в мобильных приложениях – за второй квартал 2020 года они потратили на встроенные покупки рекордные 27 миллиардов долларов. Россияне за это время потратили 328 миллионов долларов.