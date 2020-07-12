Мансарда на верхнем этаже многоэтажки загорелась в Иркутске: кадры очевидцев
В МЧС отметили, что возгорание на площади 100 квадратных метров было локализовано в 5.27 по Москве.
© Видео: Александр Дарксайд, Вконтакте © Фото: Александр Дарксайд, Вконтакте
На улице Маршала Жукова в районе Солнечный в Иркутске произошло возгорание мансарды на верхнем этаже жилого многоэтажного дома. Видео происшествия попало в Сеть.
На кадрах видно сильное пламя пожара. От него поднимается большой столб густого черного дыма.
Как сообщили в местном МЧС, пострадавших в ходе пожара нет. Специалисты эвакуировали 18 жильцов дома. На месте происшествия работают 47 пожарных и спасателей, задействованы 15 единиц техники.
В МЧС отметили, что возгорание на площади 100 квадратных метров было локализовано в 5.27 по Москве.