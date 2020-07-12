В Москве в воскресенье ожидаются кратковременные дожди и +29

В воскресенье на территории столицы ожидается достаточно жаркая погода с грозами и кратковременными дождями. Такой прогноз на 12 июля предоставляет Гидрометцентр РФ.

В дневное время показания столбиков термометра будут колебаться в диапазоне +27-29 градусов по Цельсию. Прогнозируется переменная облачность с возможными недолгими дождями и грозами, сопровождающимися южным ветром, скорость которого будет достигать 5-10 метров в секунду.

Ночью ветер сохранит прежнюю скорость и останется южным с переходом на северо-западный. Температура воздуха будет варьироваться от +16 до +18 градусов. Облачность и осадки также могут наблюдаться.

Атмосферное давление в эти сутки покажет 749 и 746 миллиметров ртутного столба днем и ночью соответственно.