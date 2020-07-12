Запуск ракеты «Союз-СТ» с Куру перенесен на 16 октября

Германский авиационно-космический центр (DLR) объявил новую дату запуска российской ракеты-носителя «Союз-СТ» со спутником ОАЭ Falcon Eye 2 с космодрома Куру. Теперь он запланирован на 16 октября.

Изначально запуск спутника ОАЭ Falcon Eye 2, который планируется использовать для оптико-электронной разведки, был запланирован на 04.33 по Москве 6 марта. Однако старт не состоялся из-за возникших замечаний к разгонному блоку «Спартак». Тогда речь зашла о том, что новый запуск состоится в первой декаде апреля.

Однако далее в планы космических инженеров вмешался коронавирус. В середине марта эпидемия COVID-19 распространилась во Французской Гвиане, где находится космодром Куру. Поэтому все работы там были приостановлены, а запуск отложен на более поздний срок.