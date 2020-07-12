Из-за сильного ветра в Петербурге отменили развод мостов

Сильные порывы ветра в Санкт-Петербурге, скорость которых достигала 18 метров в секунду, стали причиной отмены традиционного для Северной столицы развода мостов.

В настоящее время в городе работают над устранением последствий разбушевавшейся стихии. Ураган привел к падению десятков деревьев на всей территории Петербурга.

От падения кроны дерева пострадала пенсионерка в Удельном парке. Женщина была госпитализирована в медицинское учреждение с ушибами.

Другое упавшее дерево рухнуло на автомобиль, в котором на тот момент находился водитель. Обрушенные ураганом деревья преграждали дорогу и обрывали провода.

Помимо этого, от сильных порывов ветра частично рухнули строительные леса, установленные для ремонта здания в Кронштадте.

На данный момент парк Санкт-Петербурга, а также скверы и сады закрыты для посещения в целях безопасности.