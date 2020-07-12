Двое полицейских застрелены в Техасе

В Соединенных Штатах в техасском городе Мак-Аллен двое сотрудников полиции погибли в результате стрельбы. Офицеры Эдельмиро Гарса и Исмаель Чавеса были госпитализированы в медучреждение после получения ранений, где скончались от травм.

Подозреваемый открыл огонь по полицейским после их прибытия на вызов. После инцидента на место приехали другие сотрудники полиции, отдавшие стрелявшему приказ бросить оружие. Подозреваемый отказался следовать указаниям и покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщает канал ABC со ссылкой на полицию.

Мэр города Джим Дарлинг сообщил о произошедшем на персональной страничке в Twitter и выразил свои глубочайшие соболезнования семьям погибших.