Установлена польза черноплодной рябины при гипертонии

Повышенное артериальное давление часто провоцирует возникновение сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование британских ученых установило, что побороть гипертонию помогут ягоды черноплодной рябины.

Плоды черной рябины (или по-научному - аронии) богаты полифенолами, антоцианами, флавонолами, витаминами В1, В6, В12, С и многими другими микроэлементами, которые хорошо известны.

«Ягоды вообще известны своими полезными свойствами для здоровья. А к ягодам черноплодной рябины у ученых в последние годы возник особенно повышенный интерес», - прокомментировала врач-нутриционист Эмма Дербишир.

Особенную ценность черноплодная рябина представляет благодаря большому количеству содержания полифенолов, которые со всех сторон положительно влияют на систему оздоровления организма.

«Включив лишь 5% сока черноплодной рябины в свой ежедневный диетический рацион, вы значительно уменьшите воспалительные процессы в организме и даже улучшите механизмы своего ДНК», - цитирует британского нутрициониста Daily Express.

В ходе исследования полезных свойств ягод этого вида рябины, ученые проверяли их на спортсменах, занимающихся триатлоном. Было установлено, что для положительного влияния на организм человека нужно выпивать 200 мл сока черноплодной рябины, что резко снижает уровень любых воспалений в теле.