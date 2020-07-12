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Врач раскрыла опасность употребления кофе в жаркие дни

Анна Берестовая
04:13 12.07.2020
Также бодрящий напиток может оказывать негативное влияние на организм при активных физических нагрузках.
Врач раскрыла опасность употребления кофе в жаркие дни
© Фото: pixabay.com

В дни, отличающиеся жаркой погодой на улице, следует осторожно относиться к употреблению кофе во избежание возможных негативных последствий для здоровья. Такой совет дала врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева.

Этот напиток, если пить его в больших количествах, может привести к обезвоживанию организма, которое крайне нежелательно допускать в жару.

Однако специалист заметила, что строгих рекомендаций, касающихся запрета на употребление кофе в жаркие дни, нет. Избежать опасных последствий при желании выпить бодрящий напиток можно, добавив до или после него стакан воды.

«И, конечно, следить в течение дня за самочувствием», - цитирует врача радио Sputnik.

Эксперт добавила, что ограничивать употребление кофе стоит также при усиленных физических нагрузках, так как процесс потоотделения стимулирует усиление потери телом жидкости.

Ярцева порекомендовала пить не более трех чашек кофе в день, при условии восполнения потерь организма другой жидкостью, а также отметила, что этот напиток в горячем и холодном виде не отличается по свойствам.

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