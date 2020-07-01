Умер актер Виктор Проскурин

Скончался заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его супруга Ирина Хонда.

«Умер Витюша. Виктор Алексеевич Проскурин. Мой муж. Мой друг. Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть», - написала она.

Женщина рассказала, что Проскурин скончался 30 июня. О причинах смерти она не сообщила.

Актеру было 68 лет. Зрителю он известен по ролям в фильмах «Большая перемена», «Жестокий романс», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Звание заслуженного артиста РСФСР Проскурин получил в 1982 году, а в 2010-м его наградили орденом «За вклад в культуру».