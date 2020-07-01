Общественная палата РФ сообщила об атаке на сайт с украинского IP-адреса

Сайт Общественной палаты России вновь подвергся хакерской атаке. Об этом сообщили в пресс-службе ОП.

«IP-адрес, с которого произведена хакерская атака на сайт ОП РФ, зарегистрирован на Украине», - сказано в сообщении.

Отмечается, что при попытке зайти на сайт появляется сообщение: «Сайт обновляется и временно недоступен». В настоящее время ведутся восстановительные работы.

Это уже вторая DDoS-атака за прошедшие сутки. Накануне хакеры обрушили сайт Общественной палаты и портал, посвященный голосованию по поправкам к Конституции.

Руководитель по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич заявил, что нападение связано с деятельность палаты по выявлению фейков о выборах.