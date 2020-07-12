Акула растерзала 15-летнего подростка в Австралии

В Австралии в воде у побережья штата Новый Южный Уэльс юного серфингиста атаковала акула. Нападение окончилось смертельным исходом.

Хищное животное набросилось на 15-летнего подростка на пляже Вули, располагающемся в 630 километров от Сиднея. Об этом сообщили в субботу в BBC.

Отдыхавшие вблизи люди, ставшие свидетелями происшествия, попытались отогнать напавшую на юношу акулу, а позже вытащили пострадавшего подростка из воды. Несмотря на все усилия, серфингист скончался от тяжелейших травм в области ног.

Произошедший случай стал пятым по счету нападением акулы на человека на территории Австралии за этот год, окончившийся смертью пострадавшего.