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Акула растерзала 15-летнего подростка в Австралии

Анна Берестовая
03:51 12.07.2020
Свидетели произошедшего пытались отогнать хищника, но спасти юношу не удалось.
Акула растерзала 15-летнего подростка в Австралии
© Фото: bildagentur, münchen, imageBROKER.com, Globallookpress

В Австралии в воде у побережья штата Новый Южный Уэльс юного серфингиста атаковала акула. Нападение окончилось смертельным исходом.

Хищное животное набросилось на 15-летнего подростка на пляже Вули, располагающемся в 630 километров от Сиднея. Об этом сообщили в субботу в BBC.

Отдыхавшие вблизи люди, ставшие свидетелями происшествия, попытались отогнать напавшую на юношу акулу, а позже вытащили пострадавшего подростка из воды. Несмотря на все усилия, серфингист скончался от тяжелейших травм в области ног.

Произошедший случай стал пятым по счету нападением акулы на человека на территории Австралии за этот год, окончившийся смертью пострадавшего.

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