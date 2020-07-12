В Израиле рассказали о туристических возможностях для россиян этим летом

В настоящее время ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории Израиля динамично изменяется, и, как надеются в государстве, открыть въезд в страну для иностранных туристов, возможно, выйдет уже в августе.

Об этом рассказал Директор Департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр.

В настоящее время в стране наблюдается рост заболеваемости в связи с отменой ограничений. После ослабления поддерживаемого в настоящий момент режима на израильских курортах будут ожидать гостей из стран с благоприятной ситуацией с COVID-19, в перечень которых Россия не входит. Однако, как указал Шкляр, туристов из РФ хотели бы принять этим летом.

Сложная эпидемиологическая ситуация, вызванная пандемией COVID-19, и связанные с нею проблемы в сфере туризма обернулись для отельеров Израиля серьезными финансовыми потерями. Для привлечения посетителей они готовы пойти на решительные меры, в частности – предоставить большие скидки гостям.

На данный момент в Израиле при нахождении в транспорте и посещении общественных мест необходимо соблюдать дистанцию и носить маску. Однако, как пишут в АТОР, за период ограничений в израильских туристических городах произошли и положительные изменения, включающие очистку территорий и обновление инфраструктуры.