ЦИК озвучил итоги голосования по поправкам после обработки более 66% протоколов

Поправки к Конституции России поддержали 77,39% избирателей, против проголосовали 21,8%. Такие данные после проверки 66,86% протоколов привела Центральная избирательная комиссия.

По последним данным, общая явка составила 65%.

Напомним, что 1 июля - основной и последний день, когда россияне могли сделать свой выбор, вносить изменения в Основной закон или нет.

С данной инициативой в ходе послания Федеральному собранию 15 января 2020 года выступил Владимир Путин. Изначально голосование было назначено на 22 апреля. Позже президент РФ изменил дату в связи с распространением коронавируса.