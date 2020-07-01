ЦИК озвучил итоги голосования по поправкам после обработки более 66% протоколов
Изменения в Основной закон поддержали 77,39% избирателей, против выступили 21,8%.
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Поправки к Конституции России поддержали 77,39% избирателей, против проголосовали 21,8%. Такие данные после проверки 66,86% протоколов привела Центральная избирательная комиссия.
По последним данным, общая явка составила 65%.
Напомним, что 1 июля - основной и последний день, когда россияне могли сделать свой выбор, вносить изменения в Основной закон или нет.
С данной инициативой в ходе послания Федеральному собранию 15 января 2020 года выступил Владимир Путин. Изначально голосование было назначено на 22 апреля. Позже президент РФ изменил дату в связи с распространением коронавируса.