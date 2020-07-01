В мире число случаев инфицирования COVID-19 превысило 10 миллионов

В мире общее число случаев инфицирования коронавирусом превысило 10,3 миллионов. Скончались более 506 тысяч человек, у которых был выявлен COVID-19. Такие данные привел в среду, 1 июля, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

«В ВОЗ сообщили о более чем 10,3 миллионах случаев инфицирования коронавирусной инфекцией и о более чем 506 тысяч смертей», - написал Гебрейесус в Twitter.

Он добавил, что за прошедшую неделю ежедневно выявляется более 160 тысяч новых случаев заболевания.

Накануне в ВОЗ заявили об улучшении ситуации по заболеваемости в нескольких странах, однако риска ускорения пандемии все еще нельзя исключать. Отмечалось, что после возобновления социальной жизни в некоторых странах увеличился рост случаев инфицирования. По словам Тедроса Гебрейесуса, большинство людей в мире остаются уязвимыми для вируса.