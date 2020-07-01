Оглашены итоги онлайн-голосования по поправкам к Конституции

Обнародованы итоги дистанционного электронного голосования по правкам к Конституции после завершения расшифровки результатов. В онлайн-голосовании принимали участие жители Москвы и Нижегородской области.

В столице за поправки к Конституции проголосовали 62,33% или 601 096 москвичей, против - 37,67% или 363 341 человек. В Нижегородской области поправки поддержали 59,69% или 75 073 зарегистрировавшихся жителей региона, против - 40,31% или 50 700 человек, следует из данных электронного штаба по контролю и наблюдению за голосованием. Сообщается, что было выдано 1 090 211 электронных бюллетеней.

Изначально голосование по поправкам к Конституции было назначено на 22 апреля. Но из-за пандемии коронавируса было перенесено на 1 июля. Для уменьшения рисков распространения инфекции было принято решение провести голосование в период с 25 июня до 1 июля, в том числе и в дистанционном формате. Онлайн-голосование стартовало 25 июня в 10.00 по московскому времени и завершилось в 20.00 30 июня. Те, кто по разным причинам, не успел исполнить свой гражданский долг, смогли прийти на свой участок по месту жительства сегодня и проголосовать традиционным способом очно.