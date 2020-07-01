В ЦИК РФ сообщили, когда станут известны результаты голосования

Зампред ЦИК Николай Булаев сообщил, что Центральная избирательная комиссия в 12.00 в четверг, 2 июля, откроет информцентр и представит предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию.

«Я хочу уточнить когда у нас завтра начало работы информцентра. В 12 часов, коллеги, мы завтра вас ждем - будут предварительные итоги, мы сможем вас с ними ознакомить», - уточнил Булаев в информцентре ЦИК.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России официально завершилось голосование по поправкам к Конституции, закрылись последние участки в Калининградской области. По предварительным данным ЦИК, после обработки 25% протоколов, «за» высказались 73,24% россиян, против - 25,80%.