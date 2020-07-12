Трамп впервые за время пандемии появился в маске с президентской золотой печатью

Глава США, посещая 11 июля госпиталь Walter Reed в пригороде Вашингтона, где в том числе проходят лечение военнослужащие, впервые надел защитную медицинскую маску. Причем, оригинального дизайна - маска темного-синего цвета сбоку была украшена золотой президентской печатью.

«Я думаю, это замечательно - носить маску. Я никогда не был против масок. Но всему свое время и место», - пояснил Трамп.

До этого президент США пренебрегал мерами безопасности, ни разу не надев защитное средство на публичных мероприятиях в целях защиты от инфекции коронавируса. Глава государства только говорил, что будет выглядеть в маске хорошо - не хуже, чем герои вестернов.