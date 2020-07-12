В Москве за сутки скончались 25 пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в Москве скончались 25 пациентов, у которых была диагностирована пневмония и были положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Накануне сообщалось о 27 скончавшихся пациентах в столичных больницах. Таким образом общее число летальных случаев в Москве увеличилось с 4143 до 4168.

Ранее в ВОЗ сообщили о рекордном суточном приросте выявленных случаев коронавируса. Во всем мире было зафиксировано 230 тысяч новых инфицированных COVID-19. Таким образом, за все время в мире было выявлено 12 552 765 человек с коронавирусом, из которых 561 617 скончались.





