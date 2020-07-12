В Тамбове перевернулась лодка с людьми

В воскресенье вечером в Тамбове на канале реки Цны перевернулась моторная лодка, на борту которой находились 5 человек, в том числе 15-летний подросток. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

«В 18:04 12.07.2020 года поступило сообщение о происшествии на воде в городе Тамбове, канал реки Цны, пляж Лагуна. При катании на моторной лодке перевернулись 5 человек, в том числе 1 подросток 15 лет», - говорится в сообщении.

Спасатели извлекли из воды и доставили на берег всех пассажиров моторной лодки. Информации о пострадавших нет. Для спасения людей привлекались 5 человек и 2 единицы техники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.