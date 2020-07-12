В Москве часть дороги ушла под землю

На юго-западе Москвы на Новочеремушкинской улице асфальт ушел под землю, из-за чего в этом районе ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в столичных экстренных службах.

По предоставленной информации, провал грунта произошел на проезжей части возле дома 60. Грунт провалился на участке дороге, размером 3 на 3 метра и глубиной 2,5 метра.

На месте провала работают представители экстренных служб. Из-за инцидента перекрыта одна из двух полос дороги, пишет РИА Новости.